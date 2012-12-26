Религиозные организации не обязаны регистрировать базы данных своих членов

Вступили в силу изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которые уменьшают перечень требований к религиозным организациям по его выполнению, сообщает Институт религиозной свободы.

Поправки предусматривают, что "владелец персональных данных освобождается от обязанности регистрации баз персональных данных, ведение которых связано с обеспечением и реализацией трудовых отношений" (статья 9 Закона).

Это касается и баз данных членов общественных, религиозных организаций, профсоюзов и политических партий, которые также освобождены от обязанности регистрации.

При этом, как исключение, религиозная организация может осуществлять обработку персональных данных о религиозных или мировоззренческих убеждениях граждан "с обеспечением соответствующей защиты" (статья 7).

Такие изменения введены Законом № 5491-VI от 20.11.2012 года, который вступил в силу с 20 декабря. Перед этим правительственный законопроект № 10472-1 был ветирован Президентом Украины, но глава государства подписал его после учета парламентом некоторых замечаний к тексту документа.

По прежнему регистрация баз персональных данных будет осуществляться по заявочному принципу – путем уведомления (статья 9).

Напомним, что принятие в июне 2010 года Закона Украины «О защите персональных данных» вызвало немало критики и разночтений относительно его практического применения. В частности, соответствующее заявление обнародовала Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским Патриархатом), а Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций решил подготовить свои предложения по этому поводу.