Янукович поздравил католиков с Рождеством

Президент Украины Виктор Янукович поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым. Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с величественным праздником - Рождеством Христовым. Свыше двух тысячелетий мировое христианство прославляет Чудо рождения сына Божьего - Спасителя, утверждая в своей душе веру, добро и милосердие», - заметил В.Янукович. Он пожелал католикам крепкого здоровья, счастья, семейного покоя, процветания и веселых Рождественских праздников.

