Янукович поздравил католиков с Рождеством
14:09, 25 декабря 2012Государство
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Пожелал веселых праздников
Президент Украины Виктор Янукович поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым. Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.
«Сердечно поздравляю вас с величественным праздником - Рождеством Христовым. Свыше двух тысячелетий мировое христианство прославляет Чудо рождения сына Божьего - Спасителя, утверждая в своей душе веру, добро и милосердие», - заметил В.Янукович. Он пожелал католикам крепкого здоровья, счастья, семейного покоя, процветания и веселых Рождественских праздников.
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