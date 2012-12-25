Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о передаче религиозного имущества

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон о передаче имущества религиозного назначения, сообщает Православие.RU.

21 декабря документ опубликован на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга и должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно нормативному акту решать вопросы передачи имущества будет городское правительство. Оно же устанавливает порядок формирования и публикации плана передачи, а также порядок создания и деятельности комиссии по решению разногласий. В состав комиссии должно входить не менее двух депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Региональный закон о передаче имущества религиозного назначения в окончательном, третьем чтении был принят депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга 5 декабря. Документ приводит петербургское законодательство в соответствие с федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» от 30 ноября 2010 года.

В собственности Санкт-Петербурга находятся 287 зданий, принадлежавших нескольким конфессиям.