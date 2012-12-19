Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев с днем Святого Николая.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. «Сегодня мы обращаемся к Чудотворцу, в надежде на его благосклонность и милость, а дети с трепетом ожидают от своего покровителя исполнения мечты и самых заветных желаний. Издавна этот праздник стал символом щедрости, сочувствия и любви к ближнему. Я благодарен всем, кто сполна проявляет эти качества, особенно в отношении детей, лишенных родительского внимания и заботы, и детей с ограниченными физическими возможностями. Пусть добро и милосердие объединяют нас сейчас и всегда ради счастливого будущего наших детей и Украины. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, радости и духовной благодати», - говорится в поздравлении В.Януковича.

