На Майдане сегодня зажгут главную елку

Сегодня, в день Святого Николая, на столичном Майдане Незалежности состоится зажжение главной Новогодней елки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, концертная программа начнется в 16.00. Гостей праздника ожидают Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня» с театрализированной постановкой «На Святого Николая» и воспитанники детской хореографической школы при Национальном заслуженном академическом ансамбле танца Украины им. Павла Вирского с хореографической постановкой «Гуцульская рапсодия».

С новогодне-рождественскими праздниками поздравит киевлян и гостей города победительница песенного конкурса «детское Евровиденье - 2012» Настя Петрик, а также народная артистка Украина Нина Матвиенко, которая споет с хором мальчиков и юношей при Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Л.Ревуцкого.

Зажжение елки состоится в 17.00. Завершит действо праздничный фейерверк.

Как отметили в КГГА, в этом году главная Новогодняя елка Украины создана с учетом пожеланий киевлян. Впервые проведен конкурс по определению лучшего предложения внешнего вида елки, по результатам которого победила компания «Люмьер-Украина». Именно она предложила наиболее интересный проект дизайна, украшений и иллюминации елки. Кроме того, компания удовлетворила технические требования – высота дерева составляет почти 35 м, вес – до 30 тонн.