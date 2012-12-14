ЕС не требует биопаспорта для всех украинцев

Евросоюз не требовал от властей Украины всеобщего введения паспортов с биометрическими данными в электронной форме в качестве условия для безвизового режима. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Тове Эрнст в интервью радиостанции Deutsche Welle.

По ее словам, на данный момент биопаспорт необходимо иметь только владельцам дипломатических и служебных паспортов, а также тем, кто регулярно посещает страны Шенгенской зоны и Евросоюз.

"Данное требование относится только к этой очень ограниченной группе. Другие граждане будут иметь возможность въезжать в ЕС без биометрического паспорта, но с шенгенской визой", - пояснила Т.Эрнст.

Таким образом, для граждан Украины правила въезда в шенгенскую зону пока не меняются. Поэтому они не должны в принудительном порядке менять свои документы и могут продолжать путешествовать со старым загранпаспортом, получив визу на въезд в ЕС, отмечает DW.

Законопроект о введении биопаспортов был принят Верховной Радой в ноябре 2012 года и предусматривает перевод на биометрическую основу нескольких типов документов. Электронный носитель информации с записанными на нем биометрическими параметрами владельца будет встроен в загранпаспорт, а также во внутренний паспорт и водительские права.

По словам автора законопроекта регионала Василия Грицака, после введения биопаспортов до лета 2013 года Украина выполнит требования Евросоюза по либерализации визового режима с ЕС. Вместе с тем украинские и международные правозащитные организации обеспокоены введением единого реестра, в котором будут собраны исчерпывающие сведения о каждом гражданине Украины.

МинПром