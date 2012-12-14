Вступили в силу правки в Закон о свободе совести

Резонансные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (проект № 10221) 12 декабря 2012 года стали обязательными для исполнения.

После подписания Президентом и опубликования в парламентской газете «Голос Украины» Закон № 5461-VI от 16.10.2012 года вступил в силу, сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно новой редакции статьи 13 Закона о свободе совести, "религиозная организация признается юридическим лицом со дня её государственной регистрации". Это предусматривает обязательное прохождение процедуры госрегистрации в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» в органах Государственной регистрационной службы Украины.

Следует отметить, что при этом сохраняется и процедура регистрации уставов (положений) религиозных организаций (статья 14 Закона). Однако законодательные изменения не объясняют, в какой последовательности должны проходить эти регистрационные процедуры.

Новая редакция статьи 29 Закона наделяет правом осуществлять государственный контроль над соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных организациях широкому кругу органов власти. Среди них:

1. Министерство культуры Украины, которое является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере религии;

2. все другие министерства и государственные службы, агентства, инспекции;

3. органы прокуратуры;

4. местные государственные администрации (областные и районные);

5. местные советы (областные, городские, сельские и поселковые).

При этом Закон четко не определяет виды и формы государственного контроля в этой сфере. Сказано лишь, что такой контроль должен осуществляться в пределах компетенции соответствующих органов власти. Такая формулировка выводит контролирующие полномочия за пределы действия законов, отсылая к подзаконным актам (прежде всего, к указам Президента Украины), которыми детализируется компетенция органов исполнительной власти.

Изменения в статье 30 Закона закрепили в полномочиях Минкультуры официальное согласование возможности занятия проповеднической или другой канонической деятельностью, выполнения религиозных обрядов иностранными священнослужителями, религиозными проповедниками, наставниками, другими представителями зарубежных религиозных организаций. Это создает ещё больше противоречий в нормативном регулировании деятельности в Украине иностранных священников, учителей и студентов духовных учебных заведений, волонтеров и т.д.

Важно отметить, что центральный орган исполнительной власти в сфере религии (Минкультуры) теперь лишен полномочий:

• по просьбе религиозных организаций способствовать достижению договоренности с государственными органами и подавать необходимую помощь в вопросах, требующих решения этих органов;

• подавать консультативную помощь государственным органам в применении законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

Кроме этого, законодательные изменения сохраняют разрешительный порядок проведения публичных мирных собраний верующими и религиозными организациями (ч.5 статьи 21 Закона), что прямо противоречит статье 39 Конституции Украины. Напомним, что органы местного самоуправления, ссылаясь на эту норму, систематически запрещают верующим в реализации этого конституционного права.

Напомним, 6 декабря стало известно о подписании Президентом Украины законопроекта № 10221 вопреки позиции Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а также правозащитников, общественных активистов и ученых, которые призвали Виктора Януковича соблюсти свое обещание и не подписывать изменений в законодательство о свободе совести, не согласованных с религиозной общественностью.