Главы Церквей призвали депутатов честно исполнять свои обязанности

Напоминаем парламентариям об указанной в Конституции ответственности – не только перед украинским народом, законодателями которого вы стали, но и перед Богом.

Об этом говорится в Обращении Совещания представителей христианских Церквей Украины к новоизбранным народным депутатам Украины, сообщает Институт религиозной свободы.

В своем послании к депутатам главы Церквей отмечают, что быть законодателем – это "создавать такие новые законы или так исправлять старые, чтобы ими утверждалась истина, поддерживались добрые дела, а зло находило свое наказание".

По их словам "благом будет для Украины, когда ее законы будут основываться на моральных принципах, вытекающих из Божьего Закона".

"Желаем вам быть мудрыми, чтобы уметь различать правду и ложь, хорошее и плохое – ведь если каждый человек должен стремиться к достижению мудрости, которая является даром от Бога, тем более мудрость нужна тем, кто стоит во главе народа и творит его законы", – подчеркивается в обращении.

Главы Церквей пожелали народным депутатам Украины мудрости, взвешенности, плодотворной работы на благо Украины. "Возносим за вас свои молитвы, и пусть Великий Законодатель Господь помогает вам, вдохновляет в работе и сохраняет от соблазнов", – отмечено в послании к парламентариям.

Обращение, принятое 28 ноября 2012 года во время встречи глав Церквей, подписали (в алфавитном порядке):

Владимир (Сабодан), Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви;

Филарет (Денисенко), Патриарх Киевский и всея Руси-Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата;

Святослав (Шевчук), Верховный Архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви;

Вячеслав Нестерук, Президент Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан-баптистов;

Михаил Паночко, Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;

Петр Мальчук, Архиепископ Римо-Католической Церкви в Украине;

Сергей Дебелинский, Президент Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины;

Леонид Падун, Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской Церкви.