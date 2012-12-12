Регионалы помолились в лавре за «всю власть и правительство»

Сегодня, 12 декабря, перед заседанием Рады, новоизбранные депутаты от Партии регионов помолились в Лавре за «всю власть, правительство, президента и войско Украины».

На молебне присутствовало около сотни нардепов во главе с главой Партии регионов Николаем Азаровым. Молебен прошел при участии митрополита Владимира и настоятеля Лавры Владыки Павла, пишут «Комментарии».

Во время молебна звучали молитвы за «всю власть, правительство, Президента и все войско Украины».

Нестор Шуфрич после молебна заявил, что сегодня они «молились за Украину и за то, чтобы, несмотря на различные политические взгляды сил в новом парламенте, в Раде было взаимопонимание».

*** 12 декабря состоится первое заседание Верховной Рады 7-го созыва.