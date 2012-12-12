Митрополит Владимир отслужил молебен перед началом работы ВР нового созыва

12 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) Киево-Печерской Лавры совершил молебен перед началом работы Верховной Рады VII-го созыва.

За молебном молились новоизбранные депутаты.

Его Блаженству сослужили: наместник Лавры митрополит Чернобыльский и Вышгородский Павел, управляющий делами УПЦ архиепископ Бориспольский Антоний, секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископы Макаровский Иларий, Васильковский Пантелеимон, Броварской Феодосий, Обуховский Иона, Фастовский Дамиан.

Первосвятитель пожелал народным избранникам Божией помощи в трудах на благо Украинского государства.

После богослужения Блаженнейший Владыка благословил и окропил избранников святой водой и подарил каждому экземпляр Нового Завета.

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