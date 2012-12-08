В Англии отменят запрет на браки британских монархов с католиками

Британское правительство в начале следующего года введет в законодательство изменения, которое положит конец запрету 300-летней давности на браки британских монархов с католиками, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ВВС.

Заместитель премьер-министра Ник Клегг объявил, что достигнуто соглашение в отношении законодательства, которое позволит членам британской королевской семьи вступать в брак с католиками, не теряя при этом шанса на наследование престола.

Законодательство, однако, сохранит запрет на католическое вероисповедание для самого британского монарха, так как король или королева, согласно закону, являются главой Англиканской Церкви.

Новый закон также отменит преимущество при наследовании престола, которое имели потомки мужского пола, и позволит дочери правящего монарха стать королевой, если она будет самым старшим ребенком в семье. Подобное законодательство не так давно уже было принято в Швеции.