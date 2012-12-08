Муниципальный Совет запретил строить в Лондоне мечеть

Десять лет продолжалось обсуждение вопроса о целесообразности строительства гигантской мечети в лондонском районе Ньюхэм. Наконец 5 декабря муниципальный Совет поставил точку в этом вопросе. Власти приняли решение не строить мечеть, так как здание, которое по проекту должно вмещать в себя одновременно 10 тыс. прихожан, усугубит и так непростую транспортную обстановку в округе.

На самом деле не только это стало причиной отказа. Во-первых, в районе Ньюхэм только четверть жителей исповедуют ислам, а значит, наличие одной из самых крупных в Европе мечетей ударит по чувствам верующих других конфессий. Во-вторых - и это, пожалуй, самое главное - сами мусульмане не пришли к согласию в вопросах строительства. Против 25 тысяч подписей за строительство мечети было собрано 3 тысячи подписей против. Удивительно то, что против выступили не христиане или буддисты, но опять-таки мусульмане.

Произошло это потому, что инициаторами возведения мечети стали члены движения Джамаат Таблиг, которое имеет репутацию радикальной исламистской организации. Умеренные мусульмане сочли, что мечеть станет местом вербовки новых членов в эту организацию, и поэтому сделали все возможное, чтобы помешать реализации проекта.

Теперь, когда в строительстве мечети отказано, непонятно как будут развиваться события дальше. Ведь долгие годы в промзоне, где предполагалось возведение этого культового сооружения, каждый четверг несколько тысяч мусульман собирались на молитву.

Katolik.ru