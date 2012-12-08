Президент Украины требует внести изменения в закон «О свободе совести»
11:19, 08 декабря 2012Государство
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Дал поручение Кабинету Министров
Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету Министров безотлагательно подготовить законопроект о внесении изменений в Закон «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает Пресс-служба Президента Украины.
Законопроект, подготовленный с участием религиозных организаций, должен быть направлен на создание благоприятных условий их деятельности. Правительство должно в установленном порядке внести его на рассмотрение Верховной Рады.
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