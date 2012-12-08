Янукович подписал правки в Закон о свободе совести вопреки мнению глав Церквей

Президент Украины Виктор Янукович подписал законопроект № 10221, который среди прочего вводит в действие резонансные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Об этом сообщает Институт религиозной свободы ссылаясь на информацию, размещенную на портале Верховной Рады Украины 6 декабря. При этом данное решение Главы государства датировано 21 ноября, хотя фактически прошло 30 дней с момента передачи законопроекта на подпись президенту и 50 дней с момента его принятия.

Как сообщалось, главная опасность изменений в законодательство Украины о религиозных организациях состоит в невозможности их однозначно трактовать.

Подписанный Закон № 5461-VI от 16.10.2012 года осложняет регистрацию религиозных организаций. Это связано с введением двух не согласованных между собой процедур, необходимых для получения статуса юридического лица – регистрации устава религиозной организации (в Минкультуры или областных госадминистрациях) и её государственной регистрации (в органах Укргосреестра).

Кроме этого, подобно временам советского тоталитарного прошлого, подписанный Закон предоставляет право контроля за деятельностью религиозных организаций широкому кругу государственных органов власти. Среди них – органы прокуратуры, Министерство культуры, другие министерства и ведомства, местные государственные администрации и, как раньше, органы местного самоуправления.



Однако поспешно утвержденные новации лишены четких границ компетенции упомянутых органов власти и дозволенных способов реализации их контролирующих функций.

Кроме этого, проблемным вопросом Закона является сохранение для верующих и религиозных организаций разрешительного порядка проведения публичных мирных мероприятий мирного характера, что прямо противоречит статье 39 Конституции Украины.

Также вводится норма о том, что согласование религиозной деятельности иностранцев осуществляет центральный орган по делам религий – то есть Министерство культуры Украины. Это привносит дополнительные противоречия в нормативное регулирование деятельности в Украине иностранных священников, учителей и студентов духовных учебных заведений, волонтеров и т.д.

Напомним, главы конфессий – члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Совещание представителей христианских Церквей Украины, а также правозащитники, общественные активисты и ученые, призвали Виктора Януковича соблюсти свое обещание и не подписывать изменения в законодательство о свободе совести в виду их несогласования с религиозной общественностью.

В течение последнего месяца немало обращений с призывом ветировать законопроект № 10221 с целью недопущения законодательных ограничений свободы вероисповедания поступило в адрес Президента Украины также со стороны верующих граждан, местных религиозных общин и общественных организаций.

Указанные изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» вступят в силу на следующий день после опубликования подписанного Закона.