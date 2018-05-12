Верующие протестовали против биопаспортов под Администрацией Президента

Акция протеста против введения биометрических паспортов «Реестр биообъектов - иллюзия счастья для биомассы» состоялась в Киеве 6 декабря возле Администрации Президента Украины.

В этот день верующие протестовали против принятия Закона № 5492-VI «О Едином государственном демографический реестре». Как сообщалось, Закон о биометрических паспортах вступил в силу с 6 декабря 2012 года.

Согласно документу, паспорт будет содержать встроенный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине, владельце действующего паспорта.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов. 19 ноября президент Украины Виктор Янукович вернул данный закон в парламент со своими предложениями. 20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.

Законом, в частности, предусматривается внедрение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

Законом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель информации, причем выдается она не позднее, чем за 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на ее получение.

В электронный паспорт вносится: название государства, название документа, фамилия и имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа, название уполномоченного органа, выдавшего документ, место рождения, фотография и подпись. В паспорт по письменному заявлению могут быть внесены данные родителей или опекунов лица.

29 ноября Президент Украины подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус».

Мария Проскура, "УНИАН-Религии"

Фото УНИАН