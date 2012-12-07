Французский министр хочет сдать под жилье церковные здания

Министр жилищного строительства Франции Сесиль Дюфло обратилась к парижской архиепархии с просьбой получить доступ к «почти пустым» церковным зданиям в пользу людей с плохими условиями жизни.

37-летняя активистка «Зеленых», которая несколько месяцев заседает в правительстве премьер-министра Жана-Марка Айро, объявила, что к концу этого года дело дойдет до реквизиции незанятых помещений, которые будут благоустроены на жилищные нужды.

«Я хочу обратиться к доброй воле всех и применять закон ко всем, кого это касается. Реквизиция будет касаться пустых зданий, принадлежащих юридическим лицам, в том числе Церкви.- Кажется, что у архиепархии Парижа есть почти пустые здания. Я написала им, чтобы договориться с ними, как использовать эти помещения», - добавила министр.

Katolik.ru