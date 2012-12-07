В германском Бремене мусульманские праздники станут выходными днями

Федеральная земля Бремен в Северной Германии будет вторым из 16 регионов страны, где мусульманские праздники станут выходными днями, – сообщает AFP.

«Я очень рад, что ислам и мусульмане являются частью нашего города и частью нашей жизни», – заявил мэр регионального центра Йенс Бернсен после подписания соглашения с представителями местной мусульманской общины. Принятая договоренность отражает «взаимное признание и уважение общих ценностей», – добавил мэр.

Теперь члены общины смогут брать выходные дни во время мусульманских празднований, хотя они и не будут оплачиваться.

Соглашение должно быть ратифицировано как парламентом Бремена, так и городскими властями.

Две недели назад Гамбург подписал аналогичную конвенцию, в рамках которой мусульмане города будут иметь право на три выходных дня в году для празднования религиозных праздников. Однако эти праздники будут входить в общее число выходных дней, также как это происходит с выходными днями во время местных христианских праздников.

До этого вопрос о предоставлении сотрудникам-мусульманам выходных дней на религиозные праздники решался работодателем.

Седмица.Ru