Реставрацию сербских монастырей в Косово завершат в 2013

Восстановительные работы в четырех православных святынях сербского края Косово, на которые Россия через ЮНЕСКО выделила 2 миллиона долларов, должны завершиться в первой половине 2013 года, сообщает в среду департамент информации и печати МИД РФ.

Реставрационные работы в монастыре Печской патриархии в окрестностях города Печ в западной части Косово, в монастыре Високи Дечани на юго-западе края, а также в монастыре Грачаница недалеко от Приштины и в церкви Богородицы Левишкой в городе Призрен на юге Косово начались в 2012 году. Все эти объекты внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы осуществляют итальянская компания Intersos и сербская КОТО, победившие в организованном ЮНЕСКО тендере.

К настоящему времени полностью выполнены работы по восстановлению и закреплению настенных росписей и реставрации "Трона Богоматери" в Печском монастыре, а также по закреплению и восстановлению фресок храма в Грачанице. Весной 2013 года в Грачаницком монастыре будут восстанавливаться выступающие элементы стен и крыши собора. До конца декабря 2012 года должно быть закончено закрепление фресочного слоя на куполе монастырского храма в Дечанах. Очистку и реставрация фресок в церкви Богородицы Левишки в Призрене предполагается закончить в марте 2013 года.

РИА Новости