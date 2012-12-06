В Петербурге принят Закон о передаче имущества религиозным организациям

Депутаты законодательного собрания Петербурга в среду в окончательном чтении приняли городской закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга". В частности, закон наделяет правительство Петербурга правом принятия решений о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям в собственность или в безвозмездное пользование, сообщает РИА Новости.

Как отметил на пресс-конференции глава комитета по законодательству городского парламента Виталий Милонов, все изъятое после революции церковное имущество должно быть возращено религиозным организациям.

"Все, что отняли большевики от церкви и не возвращено, является потенциальными объектами для передачи", — сказал Милонов.

Кроме того, закон предполагает создание специальной комиссии, которая должна будет урегулировать разногласия, возникающие при рассмотрении заявлений религиозных организаций.