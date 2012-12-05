На фундамент Десятинной церкви из бюджета выделят 40 миллионов

На проведение консервации и музеефикации фундаментов Десятинной церкви в проекте бюджета на 2013 год предусмотрено выделить 40 миллионов гривен. Об этом свидетельствует представленный в парламенте 4 декабря финансовый документ, сообщает Glavcom.

Согласно проекту бюджета, по статье «Проведение консервации и современной музеефикации, завершения археологических исследований Старокиевской горы с остатками фундамента Десятинной церкви территории памятника археологии национального значения «Дитинец древнего Киева VIII-X ст. с фундаментом Десятинной церкви» предусмотрено выделить 40 миллионов гривен.

Председатель КГГА Александр Попов заявил, что позиция городской власти относительно строительства храма на остатках Десятинной церкви остается непреклонной – работы должны быть направлены исключительно на музеефикацию и консервацию.

«Мы не согласуем ни одного документа, который бы разрешил строительство на фундаменте Десятинной церкви», – пообещал Попов и напомнил, что практически год назад на упомянутой территории было осуществлена временная консервация остатков фундамента церкви, чтобы уберечь их от неблагоприятных погодных условий.