В Латвии выпустили монету с рождественскими колокольчиками
16:35, 04 декабря 2012Государство
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Достоинством в один лат
В Латвии 4 декабря были введены в обращение монеты достоинством в один лат с изображением рождественских колокольчиков. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Банка Латвии. Всего в оборот поступил миллион приуроченных к зимним праздникам монет.
Новые латы были отчеканены на немецком монетном дворе.
Банк Латвии в течение 11 лет выпускает латы с необычным дизайном. С 2004 года необычные латы выходят дважды в год - к латышскому национальному празднику Лиго (отмечается в июне) и к Рождеству.
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