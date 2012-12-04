В Латвии выпустили монету с рождественскими колокольчиками

В Латвии 4 декабря были введены в обращение монеты достоинством в один лат с изображением рождественских колокольчиков. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Банка Латвии. Всего в оборот поступил миллион приуроченных к зимним праздникам монет.

Новые латы были отчеканены на немецком монетном дворе.

Банк Латвии в течение 11 лет выпускает латы с необычным дизайном. С 2004 года необычные латы выходят дважды в год - к латышскому национальному празднику Лиго (отмечается в июне) и к Рождеству.

Lenta.ru.