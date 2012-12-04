В Туркменистане восстановят уцелевшую армянскую церковь

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов пообещал восстановить полуразрушенный в советские годы армянский храм в городе Туркменбаши (ранее Красноводск). Просьбу о восстановлении церкви выразил на встрече с туркменской делегацией во главе с президентом в Первопрестольном Эчмиадзине Католикос Всех армян Гарегин II, сообщает Благовест-инфо.

Делегацию в Эчмиадзин сопровождал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина. Президент Туркменистана находился в Армении с официальным двухдневным визитом 28-30 ноября. На встрече с армянским Католикосом Бердымухаммедов отметил роль религии в общественной жизни, а также в воспитании молодежи. Туркменский президент дал поручение присутствующим членам правительства своей страны решить вопрос восстановления армянского храма в Туркменбаши. Он также пригласил Католикоса Гарегина II посетить Туркменистан.

Армянская община в Туркменистане образовалась в середине XIX века в ходе присоединения Средней Азии к России. В столице страны - Ашхабаде - живет около 15 тысяч армян. По данным посольства Армении в Туркменистане, в целом в стране проживает около 25 тысяч армян. В настоящее время на всей территории Туркменистана сохранилась лишь одна церковь в городе Туркменбаши, которая датируется 1903 годом, ныне не действует и нуждается в капитальной реконструкции.