Президент Украины наградил двух священнослужителей УПЦ

Орденами «За заслуги» III ст.

Президент Украины Виктор Янукович наградил орденами «За заслуги» III степени двух священнослужителей УПЦ: - епископа Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова); - наместника Спасо-Преображенского Киево-Межигорского монастыря архимандрита Никона (Русина). Об этом сообщает официальный сайт Главы государства. Священнослужители УПЦ получили награды за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд. Указ № 670/2012 про награждение епископа Филарета и архимандрита Никона Президент Украины подписал 30 ноября по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года. РИСУ

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