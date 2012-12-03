Президент Украины наградил двух священнослужителей УПЦ

17:40, 03 декабря 2012
Государство
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Орденами «За заслуги» III ст.

   Президент Украины Виктор Янукович наградил орденами «За заслуги» III степени двух священнослужителей УПЦ:

    - епископа Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова);

    - наместника Спасо-Преображенского Киево-Межигорского монастыря архимандрита Никона (Русина).

   Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

   Священнослужители УПЦ получили награды за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд.

   Указ № 670/2012 про награждение епископа Филарета и архимандрита Никона Президент Украины подписал 30 ноября по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.

РИСУ

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