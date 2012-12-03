Президент Украины наградил двух священнослужителей УПЦ
Орденами «За заслуги» III ст.
Президент Украины Виктор Янукович наградил орденами «За заслуги» III степени двух священнослужителей УПЦ:
- епископа Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова);
- наместника Спасо-Преображенского Киево-Межигорского монастыря архимандрита Никона (Русина).
Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.
Священнослужители УПЦ получили награды за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд.
Указ № 670/2012 про награждение епископа Филарета и архимандрита Никона Президент Украины подписал 30 ноября по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года.