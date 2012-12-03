В Ватикане вводят удостоверения с микрочипами

С января 2013 года в Ватикане будут усилены меры внутренней безопасности, которые, по мысли их инициаторов, позволят в будущем избежать нежелательной утечки информации.

Как написала британская газета The Daily Telegraph, ожидается, в частности, что для прохода и перемещения внутри Ватикана священникам и светским служащим будет выдано новое удостоверение с микрочипом.

Кроме того, весь обмен документацией теперь будет отслеживать специалист по противодействию шпионажу, священнослужительница из Словении Мития Лесковар. Она будет контролировать обмен конфиденциальными документами между Ватиканом, посланниками папы римского и дипломатами внутри государственного секретариата, а также отслеживать все запросы на копирование документов внутри секретариата.

Ожидается, что усилится контроль и за штатным расписанием, временем прихода и ухода сотрудников.

Поводом к нововведениям послужил разгоревшийся в Ватикане скандал с утечкой конфиденциальных документов.

NEWSru.