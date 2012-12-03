В 20 странах за переход из ислама в другую религию казнят

В 20 странах переход из ислама в другую религию карается смертью. Эти драматические цифры, показывающие отсутствие религиозной свободы в мире, приводятся авторитетным научно-исследовательским институтом по вопросам религии и общественной жизни (Pew Forum on Religion and Public Life).

Отречение от ислама грозит смертью в Египте, Ираке, Иордании, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Судане, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратах, Йемене, Афганистане, Иране, Малайзии, Пакистане, Мавритании, Нигерии, Сомали, на Мальдивах и Коморских островах, сообщает Радио Ватикана.

"Религиозная свобода во многих странах все еще сводится к свободе вероисповедания. Можно отправить литургию или принять участие в богослужении, однако нельзя безнаказанно изменить религию", - подчеркивает глава Наблюдательного совета по религиозной свободе Совета Европы Массимо Интровинье.

Итальянский социолог напоминает, что отречение от ислама все еще слишком часто рассматривается как преступление. Поэтому мусульмане, которые обращаются в христианство, часто вынуждены держать свое обращение в тайне. В противном случае это может негативно отразиться не только на их жизни, но и на жизни членов их семей.

Тиждень.ua