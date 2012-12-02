Президент Египта назначил дату референдума по конституции

Голосование по проекту конституции Египта состоится 15 декабря. Об этом в субботу вечером объявил египетский президент Мохаммед Мурси, передает агентство Reuters.

Конституционная ассамблея Египта закончила работу над текстом новой конституции накануне, после чего проект был передан Мурси для одобрения. Объявляя дату референдума, президент призвал египтян прийти и проголосовать. Мурси также выступил за общенациональный диалог по вопросам, которые беспокоят всех граждан.

В новой конституции Египта планируется сохранить положение о том, что нормы шариата являются основой законодательства страны.

С конца ноября в Египте проходят многолюдные акции протеста против расширения полномочий Мурси, который, в частности, запретил обжаловать в суде все свои указы и распоряжения. Президент объявил, что это необходимо ради установления демократии, а возврат к реальному разделению властей произойдет после принятия конституции.

Lenta.ru