Попов не отдаст фундамент Десятинной церкви под строительство храма
"Не согласуем ни одного документа"
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что позиция городской власти относительно строительства храма на остатках фундамента Десятинной церкви остается непреклонной – любые работы на этой территории должны быть направлены исключительно на музеефикацию и консервацию археологических артефактов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
«Остатки фундамента Десятинной церкви – это памятник археологии национального значения и мирового масштаба, знаковое место для киевлян и привлекательный туристический объект. Учитывая это, мы просто обязаны сохранить фундамент первой каменной церкви Киевской Руси в том виде, какой имеем сегодня. Любые работы на территории Десятинной церкви могут осуществляться исключительно с целью музеефикации и консервации археологических находок», - подчеркнул он.
«Мы не согласуем ни одного документа, который бы разрешил строительство на фундаменте Десятинной церкви», – пообещал А.Попов и напомнил, что практически год назад на упомянутой территории было осуществлена временная консервация остатков фундамента церкви, чтобы уберечь их от неблагоприятных погодных условий.
При этом в КГГА также отметили, что те архитектурные решения, которые предлагаются в настоящее время, в частности, восстановление Десятинной церкви, не могут быть реализованы по объективным причинам. Более того, они совсем не учитывают результаты конкурса на определение лучшей концепции ревалоризации памятника с консервацией и современной музеефикацией остатков церкви Богородицы (Десятинной), которые был проведен в конце 2011 года Киевской городской государственной администрацией совместно с Министерством культуры Украины, отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября член Градостроительного совета Киева при Главном управлении градостроительства и архитектуры, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что проект строительства новой Десятинной церкви «уже лежит на столе у главного архитектора Киева», и таким образом «власть вплотную приблизилась к застройке Старокиевской горы».
«Несмотря на все заявления Министерства культуры и КГГА, которые якобы выступают против этого строительства, застройщик уже подготовил проект возведения новой церкви. Это не в первый раз в Киеве застройщик не реагирует на запреты и заявления властей и продолжает незаконное строительство», - заявил А.Бригинец.
Справка УНИАН. Десятинная церковь - первая каменная церковь Киевской Руси. Она была построена русскими и византийскими мастерами в 988-996 гг. в честь Рождества Богородицы во времена князя Владимира, который выделил на ее строительство и содержание десятую часть княжеских доходов - десятину (отсюда и название). В церкви был похоронен князь Владимир Святославович, его жена - византийская царевна Анна, также сюда был перенесен из Вышгорода прах княгини Ольги. В 1240 г. монголо-татары хана Батыя, захватив Киев, разрушили Десятинную церковь. В 1758 году церковь была отстроена. В начале 30-х годов XX века Десятинная церковь была уничтожена в связи с намерениями советской власти построить в этом районе правительственный квартал.