Состоялась встреча глав христианских церквей Украны

Повторное принятие парламентом закона о Едином государственном демографическом реестре, инициатива введения презумпции согласия на трансплантацию органов человека после его смерти, а также принятие изменений в Закон о свободе совести (законопроект № 10221) – все это свидетельствует о глубоком кризисе взаимопонимания органов власти и общества.

К такому выводу пришли главы христианских Церквей Украины во время встречи, которая состоялась 28 ноября 2012 года в помещении Церкви ХВЕ «Филадельфия», сообщает Институт религиозной свободы.

Секретарь Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) отметил: "Это общая проблема – государство не слышит общество. Сегодня мы столкнулись с игнорированием позиции Церквей, но недавно подобные проблемы наблюдались во время рассмотрения Налогового кодекса, ‘языкового’ закона, инициативы по ограничению социальных выплат и т.д."

По словам иерарха, незначительные поправки со стороны Президента и повторное принятие законопроекта о Едином государственном демографическом реестре не решили главной проблемы этого закона – нарушение права граждан на приватность. При этом предоставление верующим права на отказ от получения биометрического паспорта не дает возможности отказаться от включения данных о себе в Единый реестр.

По мнению иерарха УПЦ КП, введение такого всеобъемлющего реестра данных о каждом гражданине в сочетании с инициативой о введении презумпции согласия на трансплантацию органов после смерти человека создает реальную угрозу для безопасности граждан, включая право на жизнь.

Отдельно участники встречи рассмотрели ситуацию с поправками в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», предусмотренных законопроектом № 10221, и обсудили причины активного продвижения этих изменений со стороны отдельных должностных лиц и министерств, вопреки позиции конфессий.

"Под угрозу поставлена парадигма государственно-церковных отношений, которые до этого времени формировались на основе партнерства и диалога", – отметил Глава Украинской Греко-Католической Церкви патриарх Святослав (Шевчук).

Он также сообщил, что "кризис государственно-церковных отношений и имеющиеся в Украине угрозы для свободы вероисповедания вызывают большую обеспокоенность международного сообщества". Об этом свидетельствуют результаты недавних встреч с представителями дипломатических миссий разных стран, которые по собственной инициативе обратили внимание на эту проблематику.

Продолжая эту мысль, первоиерарх УГКЦ добавил: "В случае подписания Президентом Януковичем законопроекта № 10221 будет поставлен вопрос: нужны ли дальнейшие встречи руководителей конфессий с Главой государства и представителями Правительства?" По его словам, такой диалог утрачивает всякий смысл в условиях, когда одна из сторон полностью игнорирует другую, превращая подобные встречи в формальность.

Такое мнение разделяет и глава Комиссии по вопросам отношений между государством и церковью Римо-Католической Церкви архиепископ Петр Мальчук.

"Фактически сегодня можно констатировать отсутствие государственно-церковных отношений", – подытожил архиепископ, – Потому что представители государства не только не слышат религиозное сообщество, но и приходят на соответствующие встречи с заранее заготовленными решениями".

По результатам обсуждения главы христианских Церквей решили изложить свою позицию в совместных обращениях к Президенту Украины и к новоизбранной Верховной Раде Украины.