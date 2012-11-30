Президент подписал закон о биометрических паспортах

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Янукович подписал паспортаОб этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент вернул закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября Верховная Рада приняла закон в новой редакции с закон в новой редакции с предложениями Президента. За него проголосовали 243 народных депутата из 355 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил представитель главы государства в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, предыдущую редакцию закона Президент не мог подписать по ряду причин. В частности, предыдущей версией закона предусматривалась выдача значительного количества документов, которые должны были использоваться на территории Украины. В частности, документами, оформление которых предусматривается с применением средств Единого государственного демографического реестра, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус, наряду с удостоверением водителя, удостоверением личности без гражданства для выезда за границу, видом на постоянное жительство, видом на временное жительство, карточкой мигранта, удостоверением беженца и проездным документом беженца являются также другие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, определенные законами Украины, при этом их название Законом не определяется.

Кроме того, по словам Ю.Мирошниченко, также не согласовывается со ст. 35 Конституции Украины норма закона, которой только декларируется право лиц, по своим религиозным убеждениям отказывающихся от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, который будет вмонтирован в соответствующие бланки документов.

Ю.Мирошниченко отметил, что по Конституции Украины каждому человеку гарантируется право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Кроме того, добавил он, не отвечает требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации норма закона относительно возможности продления действия удостоверения личности моряка и выдача удостоверения члена экипажа сроком до пяти лет.

Ю.Мирошниченко отметил, что глава государства считает неприемлемым внесение изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым плату за предоставление административных услуг предлагается отнести к собственным поступлениям бюджетных учреждений, поскольку плата за предоставление таких услуг принадлежит к доходам общего фонда государственного бюджета.

Верховная Рада поддержала предложения Президента и исключила эти нормы из закона.

