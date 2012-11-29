В Нидерландах аннулировали закон о богохульстве
09:35, 29 ноября 2012Государство
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Решение парламента
Парламент Нидерландов аннулировал закон, который рассматривал богохульство как уголовное преступление.
Большинство парламентариев согласились с тем, что стране не нужен закон, не применявшийся более полувека.
В прошлом году правый политик Геерт Вилдерс победил в судебном процессе, когда судья решил, что он может критиковать ислам даже в том случае, когда его комментарии оскорбляют чувства мусульман.
Вместе с тем, согласно законодательству страны, в Нидерландах запрещено оскорблять полицейских и королеву.
Би-Би-Си
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