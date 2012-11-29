В Чехии вступил в силу закон о возвращении церквям имущества

Несмотря на отчаянное сопротивление левой оппозиции, вступает в силу принятый парламентом Чехии «Закон о частичном управлении имуществом церквей и религиозных конфессий».

Президент Чехии Вацлав Клаус объявил, что он не будет подписывать новый закон, но и не наложит на него «вето». В данном случае, согласно чешской Конституции, закон автоматически вступает в силу. Не подписывая и не накладывая вето, президент демонстрирует свое нейтральное отношение к закону.

Генеральный секретарь Чешской епископской конференции отец прелат Томас Голуб, комментируя вступление в силу Закона о частичном урегулировании имущественных вопросов церквей, поблагодарил всех, кто способствовал его окончательному принятию. Католическая церковь глубоко убеждена, что он принесет пользу всем гражданам Чешской Республики.

В соответствии с Законом, церквям и религиозным объединениям должны вернуть активы на сумму 75 млрд. крон (3,8 млрд. долларов), а еще 59 млрд. крон (3 млрд. долларов) с учетом инфляции будут потрачены на выплату компенсации в течение 30 лет.

В бюджете Чешской Республики запланировано около 2 млрд. крон (около 100 млн. долларов) в год для финансирования Церквей и религиозных конфессий и выплат компенсации за принесенный ущерб в прошлом.

Чехия была последней страной в центральной Европе, где между церквями и государством не было подписано конкретного соглашения о возвращении имущества, расхищенного коммунистическими властями бывшей Чехословакии, или выплаты компенсации.

Katolik.ru