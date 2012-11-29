Киевсовет доработает проект о запрете строительства возле Софии и Лавры

Комиссия Киевсовета по вопросам земельных отношений отправила на доработку проект решения о запрещении строительства в пределах буферной зоны памятников всемирного наследия - Софии Киевской и Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает «Главное.com» со ссылкой на председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевсовете Татьяну Мелихову.

«Безусловно, этот проект решения стал бы своеобразной красной карточкой для застройщиков, которые намереваются строить в историческом центре Киева. Но при нынешней власти, которая является пособником строительного бизнеса, понятное дело, принятие этого решения не будет способствовать их преступному делу», - считает Т.Мелихова.

По ее словам, проектом решения предусмотрено запретить строительство новых зданий, а также реконструкцию с расширением и надстройкой существующих в пределах буферной зоны Софии Киевской (с прилегающими монастырскими зданиями) и Киево-Печерской лавры. Вместе с тем, это решение не распространяется на выполнение работ по реставрации, реабилитации и ремонту памятников культурного наследия.

«Для меня лично такое решение комиссии является предсказуемым – большинство Попова в Киевсовете будет делать все возможное, чтобы этот проект не попал в повестку дня сессии Киевсовета: будет выискивать причины для перенесения рассмотрения вопроса комиссией, будет видеть в нем недоработки, ошибки в словах и тому подобное», - заявила Т.Мелихова.

Речь идет о проекте решения Киевсовета «О запрещении строительства новых зданий и реконструкции с расширением и надстройкой существующих зданий в пределах охранной (буферной) зоны памятника всемирного наследия «Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская лавра». Вопрос согласован ГУ архитектуры и градостроения и ГУ охраны культурного наследия и комиссией Киевсовета по вопросам культуры и туризма.