Верующие перекрыли дорогу, протестуя против электронных карт

Во вторник, 27 ноября, православные верующие Чувашии (Россия) провели акцию против внедрения универсальной электронной карты. Около 100 человек собрались на митинг у Храма Рождества Христова в Чебоксарах, после чего перешли к Дому правительства и преградили дорогу проезжающему транспорту. Полицейским пришлось силой сместить толпу с проезжей части.

Выступая против насильственного введения электронных карт в регионе, народ проявил свою гражданскую позицию, рассказал корреспонденту Правмира заведующий канцелярией Чувашско-Чебаксарской епархии протоиерей Сергий Пушков.

«Люди боятся оказаться заложниками ситуации, когда без карты нельзя будет ничего ни продать, ни купить, — пояснил он. — Граждане имеют право выражать свою позицию. Но то, что люди вышли на дорогу и перекрыли движение транспорта – нехорошо и неправильно. Вчера к протестующим обратился священник, который попросил их разойтись и не нарушать общественный порядок, после этого они освободили проезжую часть».

По словам протоиерея Сергия Пушкова, обеспокоенность верующих людей ведением электронных карт разделяют и члены Межсоборного присутствия. Ведь социальные карты водятся не только в Чувашии, но и в других регионах России, и верующие обращаются за помощью и советом в первую очередь к своим священникам.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин полагает, что настоящая опасность электронных документов в том, что может возникнуть единая консолидированная база данных, в которой будут содержаться все сведения о жизни человека, включая его успехи и неудачи в учебе, в школе, в вузе, в работе, в течение всей трудовой деятельности. В этой же базе данных могут быть сведения об обращении человека ко врачу, о его диагнозах, о перемещениях человека по городу, стране или миру, о том, какие покупки он делает, какие книги берет в библиотеке, сколько у него доходов, сколько расходов.

«Вся эта информация является очень чувствительной для человека. И когда она будет находиться в одном месте, к этой базе данных сможет получить доступ любой российский или международный чиновник, а может быть, и злоумышленник», — отметил он.

По словам главы ОВЦО, сегодня базы данных, хранящие чувствительную информацию о людях, легко становятся доступными злоумышленникам, становятся объектом купли-продажи на рынках, улицах и площадях.

«Когда о человеке знают практически все, ему очень легко ставить условия, в том числе мировоззренческие, связанные с его религиозным выбором. Мы помним, как боялись люди в Советском Союзе неосторожным словом показать нелояльность по отношению к советской системе, к той ложной идеологии, на которой эта система строилась», — заявил протоиерей Всеволод Чаплин.

На состоявшемся на прошлой неделе пленуме Межсоборного присутствия был принят проект документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности». Авторы этого документа, по словам руководителя информационно-аналитического управления Синдального информационного отдела Вахтанга Кипшидзе, придерживаются двух основных тезисов.

«Нужно свидетельствовать, что Церкви небезынтересно развитие новых информационных технологий, в том числе и та тенденция их развития, которая может угрожать свободе и духовной целостности человека», — отметил руководитель управления.

В то же время документ предостерегает церковную общественность от того, чтобы видеть в этих информационных технологиях прямые аналогии с апокалиптическими временами, которые еще не наступили, подчеркнул эксперт.