Верующие перекрыли дорогу, протестуя против электронных карт
Люди боятся оказаться заложниками
Во вторник, 27 ноября, православные верующие Чувашии (Россия) провели акцию против внедрения универсальной электронной карты. Около 100 человек собрались на митинг у Храма Рождества Христова в Чебоксарах, после чего перешли к Дому правительства и преградили дорогу проезжающему транспорту. Полицейским пришлось силой сместить толпу с проезжей части.
Выступая против насильственного введения электронных карт в регионе, народ проявил свою гражданскую позицию, рассказал корреспонденту Правмира заведующий канцелярией Чувашско-Чебаксарской епархии протоиерей Сергий Пушков.
«Люди боятся оказаться заложниками ситуации, когда без карты нельзя будет ничего ни продать, ни купить, — пояснил он. — Граждане имеют право выражать свою позицию. Но то, что люди вышли на дорогу и перекрыли движение транспорта – нехорошо и неправильно. Вчера к протестующим обратился священник, который попросил их разойтись и не нарушать общественный порядок, после этого они освободили проезжую часть».
По словам протоиерея Сергия Пушкова, обеспокоенность верующих людей ведением электронных карт разделяют и члены Межсоборного присутствия. Ведь социальные карты водятся не только в Чувашии, но и в других регионах России, и верующие обращаются за помощью и советом в первую очередь к своим священникам.
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин полагает, что настоящая опасность электронных документов в том, что может возникнуть единая консолидированная база данных, в которой будут содержаться все сведения о жизни человека, включая его успехи и неудачи в учебе, в школе, в вузе, в работе, в течение всей трудовой деятельности. В этой же базе данных могут быть сведения об обращении человека ко врачу, о его диагнозах, о перемещениях человека по городу, стране или миру, о том, какие покупки он делает, какие книги берет в библиотеке, сколько у него доходов, сколько расходов.
«Вся эта информация является очень чувствительной для человека. И когда она будет находиться в одном месте, к этой базе данных сможет получить доступ любой российский или международный чиновник, а может быть, и злоумышленник», — отметил он.
По словам главы ОВЦО, сегодня базы данных, хранящие чувствительную информацию о людях, легко становятся доступными злоумышленникам, становятся объектом купли-продажи на рынках, улицах и площадях.
«Когда о человеке знают практически все, ему очень легко ставить условия, в том числе мировоззренческие, связанные с его религиозным выбором. Мы помним, как боялись люди в Советском Союзе неосторожным словом показать нелояльность по отношению к советской системе, к той ложной идеологии, на которой эта система строилась», — заявил протоиерей Всеволод Чаплин.
На состоявшемся на прошлой неделе пленуме Межсоборного присутствия был принят проект документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности». Авторы этого документа, по словам руководителя информационно-аналитического управления Синдального информационного отдела Вахтанга Кипшидзе, придерживаются двух основных тезисов.
«Нужно свидетельствовать, что Церкви небезынтересно развитие новых информационных технологий, в том числе и та тенденция их развития, которая может угрожать свободе и духовной целостности человека», — отметил руководитель управления.
В то же время документ предостерегает церковную общественность от того, чтобы видеть в этих информационных технологиях прямые аналогии с апокалиптическими временами, которые еще не наступили, подчеркнул эксперт.