В России Закон о защите чувств верующих примут не ранее весны

Закон о защите чувств верующих примут в России только в следующем году, сообщила газета «Ведомости».

Документ будет серьезно переработан с учетом предложений президентского Совета по правам человека, также пройдет общественное обсуждение поправок к законопроекту.

Главным итогом первой встречи президента Владимира Путина c членами Президентского совета по правам человека, состоявшейся 12 ноября, станет заморозка до весны законопроекта, ужесточающего ответственность за преступления в религиозной сфере, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству СПЧ.

На встрече с Путиным законопроект раскритиковала Ирина Хакамада. Она выступила против формулировки «оскорбление религиозных чувств» в названии и тексте новой статьи 243.1 Уголовного кодекса (УК). По ее словам, «чувство — понятие расплывчатое, это не правовое понятие», и такая формулировка приведет к массовым злоупотреблениям.

Верховный суд в своем заключении на законопроект, по данным газеты, тоже раскритиковал текст поправок. Новая статья УК будет конкурировать с шестью другими статьями кодекса (136, 148, 282, 213 и 214), также защищающими различные аспекты свободы совести и вероисповедания. ВС потребовал от законодателей и «большей правовой определенности», так как предлагаемые в статье 243.1 термины («богослужение», «религиозные обряды и церемонии», «религиозные объединения, исповедующие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия России») не имеют правового закрепления.

В проекте поручений президента сегодня есть требование отложить принятие этого законопроекта до 1 марта, а за это время организовать его качественное общественное обсуждение, подтвердил чиновник Кремля.

Законопроект о защите чувств верующих был внесен в Госдуму 25 сентября представителями всех четырех фракций. Он предполагает за публичные оскорбления религиозных убеждений и чувств граждан и прилюдное унижение богослужений, религиозных обрядов и церемоний ввести штрафы в размере до 300 тысяч рублей и лишение свободы на 3 года.