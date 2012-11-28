Мэром Вифлеема избрана христианка

Впервые в истории Палестинской автономии мэром города избрана женщина и христианка. Городское управление Вифлеема возглавила Вера Бабун. На ее назначение СМИ отреагировали на удивление сдержанно, тем не менее, оно является маленькой сенсацией.

Проблемы, решать которые предстоит новоизбранному мэру, огромны. В дополнение к высоким ожиданиям жителей Вифлеема, В.Бабун приняла пост во время серьезной политической напряженности. Обострение конфликта в Газе угрожает развитию жизненно важного для города экономического фактора – туризма, особенно теперь, перед Рождеством.

В.Бабун отметила для себя 2 основных направления деятельности: улучшение инфраструктуры города и развитие туризма. Эта программа пойдет на пользу и христианам и мусульманам.

В.Бабун – мать пятерых детей. Ученый-литературовед, она возглавляет католическую школу в Бейт-Сахуре и руководит вифлеемским «Центром по руководству и обучению детей и семей» - благотворительной организацией для людей с проблемами психического здоровья.

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