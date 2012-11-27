В Госдуме призывают граждан не бояться конца света

Глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов призвал граждан не беспокоиться насчет конца света, а обратиться к священным текстам и посетить храм.

«Сколько таких предсказаний мы пережили? Ужасы обещали и на миллениум — смену тысячелетий, и на 6 июня 2006 года — «день трех шестерок», и еще на множество «магических» и «предсказанных» дат. Не надо бояться! Все будет хорошо! Никакого конца света сейчас не будет», — цитирует Я.Нилова пресс-служба комитета.

Депутат отмечает, что оккультисты и предсказатели намеренно рисуют страшные картины будущего чтобы нажиться на страхе людей.

Я.Нилов призвал граждан сохранять спокойствие.

«Если вы испытываете беспокойство, страх, то верующим людям можно почитать Библию, Коран, Тору, другие священные тексты, сходить в церковь. А неверующим включить Интернет и почитать, сколько «концов света» нам обещали секты, «прорицатели» и другие сомнительные эксперты за последние две тысячи лет», — сказал глава комитета.

Сам он как христианин верит, что «конец света когда-нибудь наступит, но, как сказано в Библии, «не ваше дело знать времена или сроки».

Православие и мир

