Президент Египта пообещал христианам-коптам равные права
05:16, 27 ноября 2012Государство
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"Я не потерплю дискриминации"
Президент Египта Мохаммед Мурси пообещал новоизбранному коптском патриарху Феодору II, что христиане будут пользоваться в Египте теми же правами, что и другие граждане страны.
"Я не потерплю дискриминации", - заявил Мурси во время встречи с главой Коптской Церкви 21 ноября в Каире.
По словам пресс-секретаря египетского президента, глава Египетского государства также подчеркнул, что намерен сохранить единство страны и достичь консенсуса относительно будущей конституции.
Одновременно, по мнению христиан, конституционная комиссия пытается сделать шариат основой египетской правовой системы. Недавно представители христианской общины вышли из состава этой комиссии.
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