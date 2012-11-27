Президент Египта пообещал христианам-коптам равные права

Президент Египта Мохаммед Мурси пообещал новоизбранному коптском патриарху Феодору II, что христиане будут пользоваться в Египте теми же правами, что и другие граждане страны.

"Я не потерплю дискриминации", - заявил Мурси во время встречи с главой Коптской Церкви 21 ноября в Каире.

По словам пресс-секретаря египетского президента, глава Египетского государства также подчеркнул, что намерен сохранить единство страны и достичь консенсуса относительно будущей конституции.

Одновременно, по мнению христиан, конституционная комиссия пытается сделать шариат основой египетской правовой системы. Недавно представители христианской общины вышли из состава этой комиссии.

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