Президент почтил память жертв голодоморов в Украине

02:08, 24 ноября 2012
Государство
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Накануне Дня памяти

   Накануне Дня памяти жертв голодоморов Президент Украины Виктор Янукович почтил память умерших во время Великого Голода.

   В Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» в Киеве Глава государства установил символическую композицию из цветов и колосков возле скульптуры «Горькая память детства». Также Президент поставил зажженную лампаду к «Свече памяти».

   Участие в церемонии памяти жертв голодоморов приняли Премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, представители дипломатического корпуса и общественности.

   В церемонии также приняли участие Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

   Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Пресс-служба Президента Украины

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