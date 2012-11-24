Президент почтил память жертв голодоморов в Украине

Накануне Дня памяти жертв голодоморов Президент Украины Виктор Янукович почтил память умерших во время Великого Голода.

В Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» в Киеве Глава государства установил символическую композицию из цветов и колосков возле скульптуры «Горькая память детства». Также Президент поставил зажженную лампаду к «Свече памяти».

Участие в церемонии памяти жертв голодоморов приняли Премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, представители дипломатического корпуса и общественности.

В церемонии также приняли участие Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Пресс-служба Президента Украины