Янукович поздравил Митрополита Владимира с днем рождения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира по случаю дня рождения.

Об этом сообщает пресс-службаглавы государства.

«Украинская Православная Церковь, благодаря воле Творца, имеет в Вашем лице Пастыря, который все свои силы и талант посвящает служению Господу и нашему народу», - подчеркнул Президент в своем приветствии.

Он отметил, что в сознании каждого, кто имел счастье общаться с Митрополитом Владимиром, навсегда осталось светлое чувство от его образованности, мудрости и человечности.

В.Янукович пожелал Предстоятелю УПЦ здоровья, духовной радости и Божьей благодати на долгие годы.