Патриархия Грузии подала рекомендации по помилованию

Президент Грузии Михаил Саакашвили намерен помиловать ряд заключенных в связи с отмечаемым 23 ноября православным праздником - Днем Святого Георгия (Гиоргоба), сообщила журналистам председатель Государственной комиссии по помилованию Елена Тевдорадзе.

"Мы рассмотрели дела более чем тысячи заключенных всех категорий, в том числе осужденных за тяжкие преступления", - заявила Тевдорадзе.

Рекомендации по помилованию президенту представили Патриархия Грузии и Главная прокуратура, сообщает Newsgeorgia.

День Святого Георгия (покровителя страны) в Грузии имеет статус государственного праздника и объявлен нерабочим днем. Гиоргоба отмечается в стране дважды - 23 ноября и 6 мая. Георгий Победоносец - всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры, и запечатлен на государственном гербе страны.

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