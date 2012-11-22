Депутат облсовета сложил полномочия и стал священником

Депутат Житомирского облсовета от БЮТ, известный врач Владимир Головаков написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с принятием сана священника.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции ВО «Батьківщина», экс-председатель Житомирского облсовета Виталий Француз сегодня, 22 ноября, на сессии Житомирского облсовета сообщил, что "депутат его фракции В.Головаков написал заявление о сложении депутатских полномочий".

«Прошу рассмотреть заявление Владимира Константиновича Головакова о сложении депутатских полномочий. Наш коллега принял сан священника и хочет посвятить себя служению Богу», - отметил В.Француз. Сессия облсовета рассмотрела заявление В.Головакова и удовлетворила его просьбу разрешить ему сложить депутатские полномочия ради духовного сана.

Решение В. Головакова вызвало резонанс среди депутатов, его широко обсуждали в кулуарах облсовета во время перерыва.

Справка УНИАН. В.Головаков родился 16 марта 1951 года, окончил Винницкий медицинский институт им. Пирогова по специальности врач-педиатр, был активным членом постоянной комиссии Житомирского облсовета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и по делам ветеранов.

