СМИ: Закон о биометрических паспортах грозит тотальным контролем

После ветирования Президентом Закона о Едином государственном демографическом реестре Верховная Рада повторно приняла его с учетом незначительных поправок Главы государства, как только они поступили в парламент, сообщает Институт религиозной свободы.

Во время повторного рассмотрения законопроекта № 10492 в его поддержку проголосовали 243 карточки народных избранников. Из них 183 – от фракции Партии регионов, 24 – от коммунистов, 18 – от Народной партии, 10 – внефракционных депутатов и по 4 – от фракций «БЮТ-Батьківщина» и Блока «НУНС».

Помимо прочих поправок новая редакция Закона содержит уточнение об обеспечении "права для лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель, имплантированный в соответствующий бланк документа, на отказ от получения такого документа или от внесения информации в бесконтактный электронный носитель".

Однако следует заметить, что эта поправка не решает главной проблемы этого Закона – сбор всеобъемлющих данных о каждом человеке с момента его рождения, на что в первую очередь обращали внимание иерархи украинских Церквей.

В частности, Предстоятель УПЦ митрополит Владимир (Сабодан) отметил в своем обращении: "Указанный Закон нарушает право граждан на приватность, которое гарантировано в ст. 32 Конституции Украины. Кроме того, беспокойство православных верующих вызывает возможность вмешательства в их личную жизнь, которую создает Закон". Поэтому он призвал Президента Украины ветировать законопроект № 10492 не в связи с отсутствием права для верующих на отказ от биометрических паспортов, а по причине "угрозы ограничения базовых прав человека".

Так, согласно принятому Закону в Единый государственный демографический реестр будет собираться информация о каждой личности, состоящая из 13 наименований, включая оцифрованные образцы подписи и изображение лица человека, а также дополнительную изменяющуюся информацию – о месте регистрации, о семейном положении, об отказе от принятия налогового номера, о выдаче приватизационных бумаг, дополнительные (факультативные) биометрические данные, параметры.

Более того, согласно статье 21 Закона "паспорт гражданина Украины оформляется всем лицам, начиная c рождения и независимо от возраста, на каждые 10 лет". Паспорт будет в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель (чип) с записанными данными из Единого Реестра.

Такие законодательные новации вызвали протест и со стороны правозащитников, которые также призвали Президента ветировать законопроект № 10492 для устранения упомянутых недостатков.

"Закон объединяет в одном банке данных функции регистрации физических лиц и паспортизации, чего нет ни в одной европейской стране, поскольку создает широкие возможности для злоупотреблений. Тем более, что среди данных, которые собираются, содержится оцифрованная подпись. За созданием единого реестра сокрыто слияние всех персональных данных жителей страны из различных баз данных, в том числе ведомственных, в единый банк данных, что создает предпосылки для тотальной слежки за человеком", – говорится в обращении Украинского Хельсинского Союза по правам человека.

Несмотря на это, отмечается в сообщении ИРС, в предложениях Президента Виктора Януковича не нашли отражения замечания иерархов церквей и правозащитников. Поэтому повторно принятый Закон по-прежнему содержит нормы, нарушающие конституционное право граждан на приватность и вводят тоталитарный контроль за каждым человеком.