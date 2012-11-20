В Минкультуры уверены, что Лавру и Софию не исключат из Списка ЮНЕСКО

В Министерстве культуры Украины уверены, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не исключит Киево-Печерскую лавру и Софию Киевскую из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с ведением строительства в их буферных зонах.

Такое мнение высказал заместитель директора Департамента культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Виктор Вечерский на пресс-конференции в УНИАН.

Он подчеркнул, что ни в одном из официальных документом ЮНЕСКО ничего нет о такой возможности.

«Быть изъятым из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО намного сложнее, чем попасть в него. Это я вам хочу сказать как профессионал», - заметил В.Вечерский.

Он отметил, что на сегодняшний день органы охраны культурного наследия не выдавали никаких согласований на строительство в буферной зоне Софии по улице Гончара в Киеве.

«Что касается застройки в буферных зонах, то этот вопрос находится под контролем. Относительно застройки по улице Гончара - я думаю, все знают, что принято решение об отмене проекта землеотвода, но нужно подождать, какие будут дальнейшие юридические действия», - отметил специалист.

По словам В.Вечерского, если Киевсовет на самом деле передал в частную собственность земельный участок на территории памятника археологии национального значения, то он нарушил законодательство. При этом он не исключил, что застройщик, у которого отобрали участок, может требовать компенсации.

Как сообщал УНИАН, 6 июля на 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в Санкт-Петербурге, в проекте решения сессии комитет призвал Украину ввести мораторий на строительство в буферных зонах вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской и обязал до февраля 2013 года предоставить список зданий возле этих заповедников, поскольку иначе в следующем году они могут быть внесены в перечень объектов, которые находятся под угрозой.

К февралю 2013 года Украину также обязали предоставить ЮНЕСКО подробные планы буферных зон с учетом технических характеристик и перечнем существующих сооружений. Кроме того, Украине посоветовали создать коллегиальный орган для управления Лаврой и Софией, который объединил бы представителей органов власти, религиозных структур и общественных активистов.

Кроме этого, комитет рассматривал возможное включение в Список объектов всемирного наследия Андреевской и Кирилловской церквей.