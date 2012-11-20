Межрелигиозный совет России призвал государство защитить духовенство

Межрелигиозный совет России призвал государство встать на защиту духовенства, которое в последнее время стало объектом многочисленных атак.

"В последние месяцы развернулись клеветнические кампании, направленные на Русскую православную церковь и ведущие мусульманские религиозные организации.

Их синхронность позволяет предположить, что они имеют неслучайный характер и ставят своей задачей дискредитацию традиционных религий России с целью подрыва межнационального мира и межрелигиозных отношений, являющихся основой стабильности всей страны", — говорится в заявлении Межрелигиозного совета России, заседание которого состоялось в понедельник в Москве.

Авторы заявления призвали органы власти к принятию меры для выявления заказчиков этих кампаний, а средства массовой информации — «проявить разборчивость и здравомыслие при распространении новостей на религиозные темы».

ПРАВМИР