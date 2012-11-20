Межрелигиозный совет России призвал государство защитить духовенство

00:02, 20 ноября 2012
Государство
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От покушений и клеветы

   Межрелигиозный совет России призвал государство встать на защиту духовенства, которое в последнее время стало объектом многочисленных атак.

   "В последние месяцы развернулись клеветнические кампании, направленные на Русскую православную церковь и ведущие мусульманские религиозные организации.

   Их синхронность позволяет предположить, что они имеют неслучайный характер и ставят своей задачей дискредитацию традиционных религий России с целью подрыва межнационального мира и межрелигиозных отношений, являющихся основой стабильности всей страны", — говорится в заявлении Межрелигиозного совета России, заседание которого состоялось в понедельник в Москве.

 

   Авторы заявления призвали органы власти к принятию меры для выявления заказчиков этих кампаний, а средства массовой информации — «проявить разборчивость и здравомыслие при распространении новостей на религиозные темы».

ПРАВМИР

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