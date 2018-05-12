Уголовный процессуальный кодекс: в чем опасность механизмов ювенальной юстиции?

20 ноября вступает в действие новый Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК).

Новый кодекс стал одним из самых дискуссионных законодательных документов, который вводит новые, не свойственные ранее украинскому судопроизводству понятия и механизмы. Еще на стадии обсуждения Кодекс вызвал горячие споры, начиная с протестов общественности и скандальной процедуры голосования в Верховной Раде - до официальных возражений экспертов. Например, согласно в ыводам Главного юридического управления, многие из пунктов нового УПК противоречат Конституции Украины.

Наибольший протест вызвали новые механизмы, которые вводят нормы ювенальной юстиции в судопроизводство. Они во многом позаимствованы у Европейских моделей юстиции для несовершеннолетних. При этом кодекс уже получил положительные оценки европейских и американских экспертов.

Новые механизмы, которые вводят нормы ювенальной юстиции, по мнению экспертов и общественности, составляют реальную угрозу вмешательства в частную жизнь семьи и давления на родителей или опекунов.

Проект «УНИАН-Религии» попросил помочь разобраться в нововведениях, которые несет в себе Уголовный процессуальный кодекс Украины - сопредседателя Всеукраинской общественной организации "Родительский комитет Украины" Иоханну Керестинь.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ

Ювенальная юстиция – специализированная система правосудия в отношении несовершеннолетних, включающая правовые нормы в отношении несовершеннолетних, а также государственные и общественные институты, призванные обеспечить защиту прав детей. Современная западная система ювенальной юстиции основана на абсолютизации приоритета прав ребенка по отношению к правам родителей, что подчас приводит к ущемлению прав и интересов родителей и семьи в целом.

Создание ювенальной инфраструктуры детского судопроизводства приводит к вмешательству государства во внутренние дела семьи. Например, широта и полная неопределенность критериев, которыми оперирует ювенальная система, дают простор произволу недобросовестным чиновникам и позволяют отобрать детей практически из любой семьи. Известны факты изъятия детей из семей на основании таких необъективных критериев, как «плохие бытовые условия», «ненадлежащее воспитание», «психологическое насилие».

Также серьезным негативным фактором является воздействие на ребенка ювенальной идеологии: уничтожение уважения к родителям, разрушение доверия внутри семьи, настраивание против родителей. Такой ребенок, хоть и находится в семье, но он уже чужой человек, который может в любой момент предать, нажаловаться, подать в суд на маму и папу. Например, 9-ти летний мальчик в США заявляет своей бабушке: «Если ты сейчас же не извинишься передо мною, я позвоню в полицию, и ты будешь сидеть в тюрьме!». Похожие примеры, к сожалению, все чаще появляются и в Украине.

Таким образом будут стимулироваться подача жалоб в правоохранительные органы на собственных родителей, то есть, по сути, возможно создание системы доносительства. Все эти процессы опасны тем, что дают широкое поле для коррупции и чиновничьего произвола.

Различные религиозные конфессии уже не раз высказывались о нецелесообразности внедрение системы ювенальной юстиции. Законодательство, касающееся семьи и детей необходимо четко соотносить с традиционным пониманием семейных ценностей, позицией религиозных общин и мнением общества. Так как принципы функционирования ювенальной юстиции во многом противоречат традиционным семейным ценностями, духовным традициям, национальным педагогическим нормам. Введение ювенальной юстиции требует серьезного обсуждения.

ОГРОМНЫЙ СПИСОК НОВОВВЕДЕНИЙ И НЕГОТОВНОСТЬ САМОЙ СИСТЕМЫ

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Юрий Кармазин предложил властям отсрочить вступление в силу нового УПК до 1 июля 2013 года по причине того, что судебная и правоохранительная системы не подготовлены ни финансово, ни технически.

Много написано и про позитивные новации УПК. Но так как это уже действующий документ, то в такой важной области как судопроизводство необходимо серьезно взвешивать риски, которые влечет за собой его введение.

По выводам экспертов, Кодекс полностью меняет судебную и следственную процедуру в стране. Список нововведений очень большой, так как реорганизуется во многом сама существующая структура. Даже руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Андрей Портнов признал, что введение многих важных норм УПК, например, судов присяжных, в этом году невозможно.

Актуален вопрос о неготовности технической базы – это и переоборудование всех залов судов, следственных изоляторов Украины - что само по себе требует огромных финансовых затрат. Это наличие электронных браслетов для граждан, подпадающих под домашний арест. Специальные браслеты со встроенными датчиками–чипами, должны отслеживать местопребывание обвиняемого. Этот новый вид досудебного ограничения воли граждан вызывает много возражений с точки зрения биоэтики.

Большие опасения вызывает внедрение электронной системы Единого реестра досудебных расследований, в котором должно регистрироваться каждое уголовное дело. Всем, кто будет иметь доступ к делу, будут выданы индивидуальные электронные ключи. Все дела будут храниться в Едином реестре, что, не исключает возможности хакерских атак и взломов по заказу криминальных структур. Проблема безопасности электронных систем пока не решена даже в мире. К тому же человеческий фактор всегда может сыграть не последнюю роль в этом деле и электронным ключом могут воспользоваться третьи лица.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Говоря о новых механизмах, которые вводят нормы ювенальной юстиции в судопроизводство – именно они составляют реальную угрозу вмешательства в частную жизнь семьи и давления на родителей или опекунов.

Это, во-первых, введение специализации судей, которые будут заниматься делами несовершеннолетних. По словам советника президента Андрея Портнова такие судьи уже назначены во всех судах страны. Также в Кодексе речь идет о введении должности специального следователя по делам детей. Таким образом, мы будем иметь ювенальнальных судей, ювенальных следователей, ювенальных прокуроров.

По этому поводу вспоминается история с принятием Концепции ювенальной юстиции в Украине в 2010 году. Тогда власти прислушались к мнению общественности и поменяли название и содержание этой Концепции на Концепцию криминальной юстиции для несовершеннолетних. С тех пор вместо словосочетания «ювенальная юстиция» во многих документах употребляется «криминальная или уголовная юстиция в отношении несовершеннолетних». К сожалению, многое из того, что тогда было убрано под давлением общественности из Концепции ювенальной юстиции сегодня реализовано в Уголовно-процессуальном кодексе.

Все эти механизмы вводятся во имя защиты прав детей, но, к сожалению, во многом эта защита построена на дискриминации прав родителей. Например, некоторые статьи Кодекса предусматривает устранение родителей от участия в следственном и судебном процессе при наличии неких «особых случаев», значение и перечень которых вообще не определен. Это значит, что на основании чьего-то субъективного решения родители вообще могут быть отстранены от защиты своего ребенка. Конечно, необходимость такого положения, по меньшей мере, спорна.

СИСТЕМА УДАРИТ ПО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ, МНОГОДЕТНЫМ И НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ

Перенесение ответственности за правонарушения с детей на родителей, является последней ювенальных тенденцией в кодексе. К детям, совершившим правонарушения, практически не будет применяться наказание – в основном это воспитательные меры. Зато ответственность будут нести родители.

За проступки детей на родителей налагаются штрафы (от 2 до 5 размеров минимальной заработной платы), родители могут направляться на общественные работы, подвергаться аресту... Конечно, эта система будет, прежде всего, «бить» по неблагополучным, многодетным или неполным семьям, где есть одинокие матери, отцы. Мотивируется эта норма тем, что ребенок пошел против закона не потому, что он виноват, а потому, что он плохо воспитан – следовательно, виноваты родители.

Другие ключевые моменты функционирования ювенальной юстиции – это вводимое в УПК восстановительное правосудие, программы примирения между жертвой и преступником, что само по себе может привести к резкому росту коррупции и нарушений в данной области. Иначе говоря, если раньше прокуратура была обязана возбудить уголовное дело по факту публичного избиения каким-нибудь «мажором» девушки, то теперь у нувориша всегда будет возможность закрыть вопрос «договорившись». Вне зависимости от того был ли общественный резонанс или нет – оказав давление на жертву, преступник может воспользоваться легальным механизмом ухода от ответственности.

Правозащитники и эксперты призывают более взвешенно относиться и не делать резких не апробированных переходов к совершенно новым для Украины методам и процессам.

К сожалению, у многих вызывает недовольство функционирование ювенальной системы в Европе. Многие слышали о недавно нашумевшем случае с россиянкой Анастасией Завгородняя, у которой финская соцслужба отняла четырех детей.

К примеру, Львовский городской совет обратился к Президенту Украины с просьбой относительно вступления в действие нового КПК: «Учитывая обращение украинской матерей от 07.11.2012 года, депутатский корпус Львовского городского совета выражает протест по введению в действие с 20 ноября 2012 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливая новые правоотношения, Уголовный процессуальный кодекс Украины вносит существенные изменения, которые будут иметь негативное влияние на существование украинской семьи.



С помощью юридических нововведений, прописанных в Уголовном процессуальном кодексе Украины, уполномоченные исполнительные структуры будут осуществлять юридическое воздействие на волевое поведение семей, а создание ювенальных судов и служб пробации существенно ограничат права на личное воспитание и защиту детей.



Создание рядом с правоохранительными органами дополнительных структурных подразделений, которые будут иметь больше полномочий, приведет к неконтролируемому воздействию на частную семейную жизнь, и ограничат права родителей».

Насколько правомочны наши опасения, покажет жизнь. Но хотелось бы уйти от рискованных экспериментов, от УПК будет зависеть судьба многих граждан Украины, поэтому хотелось бы, чтобы в нем не было места неоднозначности в толковании, и он не оставлял шансов для манипуляций и злоупотреблений.

Иоханна Керестинь - для «УНИАН-Религии»