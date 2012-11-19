Минздрав хочет брать у умерших органы по умолчанию

Минздрав передал в Раду законопроект, позволяющий использовать органы украинцев после их смерти, если они не написали отказа от этого при жизни.

Как пишет газета "Сегодня", законопроект был разработан Минздравом и две недели назад передан в Верховную Раду.

"Сейчас его изучает парламентский комитет по здравоохранению. Потом он должен передать его на рассмотрение Рады. Но думаю, что это будет уже при новом созыве", - сказал изданию директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Руслан Салютин.

Главный трансплантолог Минздрава Александр Никоненко объяснил, что в Украине 7 центров трансплантации готовы к постоянной работе, но трупное донорство практически блокировано.

"У нас в стране делают сотню пересадок почек в год, одну - сердца, и 12-14 - печени. При этом ежегодно в трансплантации почки нуждаются более 2000 человек, печени — около 1000, сердца — 500—700", - объясняет он.

Никоненко отметил, что сейчас после смерти человека согласие на пересадку его органов должен дать родственник, но он находится в тяжелом психологическом состоянии, и чаще всего отказывает.

По его словам, при разработке закона авторы ориентировались на опыт России, Беларуси, Италии, Австрии.

После принятия закона все украинцы станут потенциальными донорами. Им 2 месяца будут разъяснять, что они могут отказаться от сдачи органов: для этого надо будет написать заявление и отнести в поликлинику по месту жительства, либо даже отправить по электронной почте Госслужбе по трансплантации. Это ведомство создаст единый реестр отказчиков, а также будет контролировать работы по забору органов и поиск потенциальных доноров.

В больницах будут работать специалисты, подыскивающие потенциальных доноров в отделениях реанимации и информирующие о них центры по забору органов.

"Если консилиум врачей в больнице констатирует смерть мозга пациента, то после беседы с родственниками органы человека смогут изъять", - отмечает Никоненко и добавляет, что даже после принятия закона родственники смогут запретить забирать органы у умерших.

Трансплантолог признает, что в Украине население очень негативно относится к презумпции согласия, и поэтому нужно, чтобы известные люди - спортсмены, политики, звезды - публично поддержали законопроект.

По словам медицинского адвоката Людмилы Солоп, закон может быть полезен, но нужно смотреть, какие в нем предусмотрят механизмы против злоупотреблений. Среди возможных рисков – то, что трансплантология предусматривает не только пересадку внутренних органов, но и сухожилий, мышц, кожи. То есть человека смогут просто разобрать на органы, и родственникам даже нечего будет похоронить.

Еще один риск, о котором говорят юристы – некачественные органы для трансплантологии и процветание "черного" рынка органов.

Авторы закона заверяют, что такие злоупотребления будут невозможны благодаря строгому контролю. "У нас в стране черная трансплантология в принципе невозможна", - заверяет Никоненко.

