Представители конфессий обговорили проблемы законодательства

Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций обсудил содержание и возможные негативные последствия в связи с принятием парламентом изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Встреча представителей конфессий состоялась 15 ноября 2012 года при участии Председателя ВСЦиРО архиепископа Григориса Буниатяна, управляющего украинской епархией Армянской Апостольской Церкви, сообщает Институт религиозной свободы.

Приглашенный на заседание директор Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Владимир Любчик рассказал о результатах заседания Комиссии по вопросам обеспечения реализации прав религиозных организаций при Кабинете Министров Украины. По его словам, на сегодня точно не известно, применит ли Президент Украины право вето к законопроекту № 10221 или подпишет его.

Напомним, что члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, Совещание представителей христианских Церквей Украины, а также правозащитники, общественные активисты и ученые обратились к Президенту Януковичу с призывом ветировать законопроект № 10221 с целью недопущения законодательных ограничений свободы вероисповедания в Украине.

Секретариат ВСЦиРО решил подготовить обращение к новоизбранному составу Верховной Рады Украины. Представители конфессий также спланировали свое дальнейшее взаимодействие с целью развития государственно-конфессиональных отношений в конструктивном ключе.