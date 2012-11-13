Украинцам могут разрешить отказываться от биометрических паспортов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11413, который предполагает разрешение гражданам отказываться от получения биометрических паспортов по религиозным убеждениям.

Автор документа "регионал" Василий Грицак предлагает закрепить такое право путем внесения изменений в закон «О свободе совести и религиозных организациях». По мнению Грицака, такое нововведение позволит «сохранить право каждого гражданина на свободу вероисповедания», сообщает "ZN.ua".

«Государство гарантирует каждому лицу право на отказ от получения такого документа или внесения информации на чип. Такое право реализуется путем подачи заявления в соответствующий центральный орган исполнительной власти», — говорится в документе.

Ранее полномочный представитель Украинской православной церкви в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка заявил, что Закон о введении в Украине биометрических паспортов может вызвать массовые протесты верующих.

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада Украины приняла закон о Едином государственном демографическом реестре, предусматривающий внедрение электронных паспортов для украинцев.

Закон, в частности, предусматривает введение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ІCАО).