Янукович встретился с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви

Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Предстоятелем Кипрской Православной Церкви Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II и пригласил его посетить Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе встречи глава государства отметил, что между Украиной и Кипром существуют традиционно дружественные отношения, имеющие глубокие исторические корни. Он подчеркнул, что развитию и укреплению наших взаимоотношений с давних времен способствовала общая духовная основа – православная вера.

В.Янукович одобрительно отозвался на слова Предстоятеля Кипрской Православной Церкви о том, что он поддерживает взаимоотношения с иерархами Украинской православной церкви. Глава государства в то же время отметил, что Украина, имея духовную православную основу, объединяет многие народы с различными вероисповеданиями. В этом контексте он отметил важность работы Совета церквей, который способствует духовному примирению между всеми конфессиями в Украине.

Говоря о паломничестве украинских граждан к христианским святыням, В.Янукович отметил важность постоянной связи с выдающимися местами и историей христианства.

Президент также напомнил, что недавно в Киеве был открыт Подворье Афонского Свято-Пантелеймоновского монастыря в Свято-Михайловской церкви.