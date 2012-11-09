Всемирный Христианский Совет просит отложить подписание изменений к закону о свободе совести

Всемирный Христианский Совет просит Президента Украины Виктора Януковича отложить подписание изменений к закону «О свободе совести и религиозных организациях».

Как сообщает invictory.org, председатель Всемирного Христианского Совета Игорь Никитин направил письмо Президенту Украины Виктору Януковичу по поводу внесения изменений в закон «О свободе совести и религиозных организаций».

Всемирный Христианский Совет отмечает, что особым поводом для волнения послужил факт полного отсутствия процесса обсуждения и согласования нормативно-правовых актов с религиозным сообществом и руководителями церквей. Полное игнорирование позиции общественного мнения заполняет список ранее поспешно принятых законов.

Несвоевременное рассмотрение поправок к Закону вызывает особое волнение у жителей Украины. Внесение ясности в процедуру регистрации религиозных организаций необходимо и имеет исключительно юридический характер, но ее решение не должно вызывать отрицательной реакции общества.

«Во имя сохранения межконфессионального мира и дальнейшего демократического развития верховенства права в Украине, Всемирный Христианский Совет просит Вас отложить утверждение и подписание изменений к закону «О свободе совести и религиозных организациях», - отметил Игорь Никитин в письме к Виктору Януковичу. - Мы верим, что Украина может и должна стать примером качественных государственно-конфессиональных взаимоотношений и сотрудничества во имя блага нации и мирного сосуществования всех народов».

Поправки к закону Украины «О свободе совести и религиозных организаций» имеют непосредственное отношение к конституционным правам и свободе вероисповедания украинцев.

